فوكس نيوز: شفاء أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا فى فلوريدا

كتب سمير حسنى

أعلنت شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية، شفاء أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا فى ولاية فلوريدا.

وسجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 277 ألفا و346 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 2378 شخصا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك حسبما أفادت جامعة جونز هوبكنز المرجعية.

وذكرت الجامعة - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأحد، أنه تم تسجيل نحو 20,38 مليون إصابة منذ بداية الجائحة و349 ألفا و920 وفاة.

وأضافت أن الولايات المتحدة، بدأت حملة التطعيم فى 14 ديسمبر، مؤكدة تلقيح أكثر من 4,2 ملايين شخص فى جميع أنحاء البلاد حتى الآن، أى أقل بكثير من 20 مليونًا، وهو الرقم الذى كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد وعدت ببلوغه قبل نهاية عام 2020، ويعود السبب فى ذلك إلى تأخير كبير فى توزيع اللقاحات.