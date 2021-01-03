اليوم السابع
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فض 3 تجمعات لأفراح وتشميع عدد من المقاهى المخالفة بالمنيا

الأحد، 03 يناير 2021 11:48 م
فض 3 تجمعات لأفراح وتشميع عدد من المقاهى المخالفة بالمنيا شيشة - أرشيفية
المنيا حسن عبد الغفار

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 شنت الوحدات المحلية بالمنيا، على مدار اليوم عدة حملات متتالية بدأت بتشميع عدد من المقاهى نظرا لمخالفتها وعدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية، حيث تم تشميع مقهيين وتم تحريز عدد من الشيش وأكواب الزجاج والأدوات غير المسموح بتداولها، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المخالفين وأصحاب المقاهى، يأتى ذلك فى اطار الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.

وأعلن عماد محمود رئيس قرية البرجاية أنه تم مساء اليوم شن حملة لفض تجمعات الأفراح بنطاق قرى زهرة والبرجاية، حيث أسفرت أعمال الحملة عن فض 3 أفراح أثناء المرور ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا" بنطاق الوحدة المحلية لقرية البرجاية، حيث تم فض فرح بقرية زهرة واثنين آخرين بقرية البرجاية، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ومن جهة أخرى تابع رئيس القرية اعمال النظافة ورفع التجمعات على مدار اليوم حيث تم رفع 25 طن مخلفات من طرق مصر أسوان ومدخل دماريس بجوار عماير الرى با متداد موقف سمالوط.


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محافظة المنيا

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