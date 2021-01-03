غدا.. فصل التيار الكهربى عن مناطق متفرقة بمدينة الغردقة لصيانة المحولات

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة، لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر .

وذكر مركز عمليات محافظة البحر الأحمر فى بيان له أن سيتم فصل التيار الكهربائى عن بعض فيلات منطقة مجاويش، وخدمات الانتر، ومبارك 6، ومشروع الفراعين بالغردقة، وذلك غدا الأثنين من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية .

وكشف مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أن عادة ما يتم فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء إحترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات، وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.

كما أكد المصدر لـ"اليوم السابع"، أن تلك الصيانة ينتهجها قطاع شبكات البحر الأحمر بشكل دورى وبصفة عامة على جميع مدن المحافظة وخاصة الغردقة وغارب، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط، ويجرى التنسيق مع مجالس المدن فى الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدًا إدارة الكهرباء بمجالس المدن.