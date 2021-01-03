عطل مؤشر تعداد السكان بمحافظة الغربية.. والمحافظة: محروقة بسبب الأمطر وجاري إصلاحها

الغربية مصطفى عادل

سادت حالة من الذهول بين أبناء محافظة الغربية، بسبب تعطل مؤشر تعداد سكان محافظة الغربية المثبته على واجهة ديوان عام المحافظة، وإظهارها جزء صغير من أرقام التعداد السكاني للمحافظة فقط.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للتعداد السكاني ويظهر فيها عدد السكان 3936 فى حين اختفت باقي الشاشة، حيث يبلغ عدد السكان أكثر من 5 مليون نسمة.

من جانبها أكدت محافظة الغربية في بيان، "الشاشة تعرض جزء كبير منها للتلف بسبب الأمطار الغزيرة التي ضربت المحافظة منذ فترة، وتسببت في احتراق أجزاء من خلايا الشاشة".

وأضافت المحافظة أن أحد الأشخاص قام بتصوير الشاشة وبعد تداول الصورة أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قرارا بفصل الشاشة والاستعانة بمهندسين لإصلاحها مرة أخرى، على أن يتم إعادة تشغيلها بعد ربطها بالجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء لإعلان العدد الرسمي لسكان المحافظة.