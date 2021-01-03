أعلنت حكومة العاصمة اليابانية، اليوم الأحد، تسجيل 816 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن إجمالي حصيلة الإصابات المؤكدة في طوكيو بلغ 62 ألفا و590 حالة.
وكانت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي وحكام ثلاث مقاطعات أخرى، حثوا الحكومة اليابانية، السبت، على إعلان حالة الطوارئ بعد عودة حالات الإصابة بكورونا للزيادة.
وقال وزير الاقتصاد ياسوتوشي نيشيمورا، للصحفيين بعد اجتماع الحكام إن الحكومة تحتاج إلى الاستماع إلى آراء الخبراء قبل اتخاذ قرار بشأن إعلان حالة الطوارئ
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