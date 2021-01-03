شمال سيناء تواصل حملة التطهير والتعقيم لمواجهة كورونا

شمال سيناء - محمد حسين

واصلت محافظة شمال سيناء حملتها لتطهير وتعقيم الشوارع والمنازل والمنشآت والأسواق والمحلات التجارية ودور العبادة والمنشآت التعليمية وغيرها.

وأعلنت محافظة شمال سيناء – فى بيان صحفى اليوم - أن الحملة أطلقها يوم الثلاثاء الماضى الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء من ميدان الشهداء (الساعة) بالعريش وشملت شوارع 23 و26 يوليو والبحر والقاهرة بوسط مدينة العريش والشوارع الفرعية والمحاور المرتبطة بها وضاحيتى السلام والريسة والمناطق المحيطة بهما.

وأكد المحافظ على مشاركة ديوان عام المحافظة ومديريات: الصحة والطب البيطرى وإدارة الحماية المدنية ومجالس المدن فى الحملة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا. مشيرا إلى أن الحملة مستمرة لمدة 15 يوما حتى يتم تطهير جميع الأحياء والمناطق بالكامل وكافة أنحاء المحافظة، وذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها المحافظة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والالتزام بالتعليمات الصادرة فى هذا الشأن، مؤكدا فرض غرامات على المخالفين وإغلاق المنشآت المخالفة.

من جانبه، أعلن أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء أن حملة اليوم تشمل منطقة أبو صقل والشوارع الرئيسية والفرعية والمناطق المحيطة بها من مناطق سكنية وعمارات ومحلات تجارية وصيدليات وعيادات طبية ودور العبادة، إلى جانب الأسواق والمصالح والخدمات وأماكن التجمعات والمدارس باشتراك فرق الرش والتطهير والتعقيم من الطب البيطرى بمشاركة فريق من ديوان عام محافظة شمال سيناء. مشيرا إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم لمختلف المصالح الحكومية والمنشآت الخدمية على مستوى المحافظة ضد فيروس كورنا المستجد " كوفيد - 19 "، منوها أنه تم توفير مواد التطهير والتعقيم لكافة المصالح ومديريات الخدمات لتقوم بدورها بأعمال التطهير والتعقيم بالتنسيق مع الجهات المعنية.

أضاف أنه تم توجيه رؤساء مجالس المدن والأجهزة ومديريات الخدمات للقيام بحملات تطهير وتعقيم بالتوازى مع هذه الحملة لتشمل تطهير وتعقيم دواوين مجالس المدن والمنشآت والمصالح الحكومية، إلى جانب الشوارع والميادين والأسواق والمحلات ودور العبادة وغيرها. معلنا عن تنفيذ حملات مماثلة عن طريق مجالس المدن، وأن هناك مشاركة من جميع مجالس المدن ومديريات الخدمات والمصالح الحكومية على مستوى المحافظة لتشمل جميع مراكز ومدن ومناطق المحافظة.