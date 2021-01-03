شقيق ضحية الهبوط الأرضى العامرية يكشف تفاصيل الواقعة: القانون هيجيب حق أخويا

كتب-أحمد صلاح العزب

قال عبد الرازق شقيق الذى لقى مصرعه بحادث الهبوط الأرضى بمنطقة العامرية بالإسكندرية، إن التحقيقات لاتزال جارية، مشيرا أن شقيقة كان يسير بسيارته في آمان الله وفجأة سقطت سيارته في هذا الهبوط، مؤكدا أن ماحدث إهمال من صاحب المصنع .

وتابع عبد الرازق خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، أنهم على ثقة كاملة في الدولة وفى القانون المصرى والذى سيأتى بحق شقيقة، مؤكدا على أن إدارة المصنع تواصلت معه ولكن الآمر سيسير فى طريق القانون .

على جانب آخر كان اللواء حسام الشيخ رئيس حى العامرية بالإسكندرية، كشف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أسباب الهبوط الأرضى الذى وقع بقرية طيبة 1، مشيراً إلى أن بيارة لصرف المياه التابعة لإحدى شركات الألبان أدت إلى هبوط أرضى بالقرية، وأوضح رئيس الحى أنه تم تشكيل لجنة هندسية من الحى لقياس مستوى الهبوط ورفع المياه المتراكمة فى موقع الهبوط استعدادا للردم وإعادة الشئ لأصله، موضحاً أنه جارى رفع المياه حتى يمكن اتخاذ اللازم وردم مكان الهبوط.

وشهد حى العامرية، هبوطا أرضيا بمنطقة النهضة في قرية طيبة 1 أمام معمل شركة ألبان، تسبب فى حفرة كبيرة سقطت فيها سيارة خاصة، ما أدى لوفاة سائق السيارة .

وانتقل اللواء حسام الشيخ رئيس حى العامرية أول والإدارات المعنية ورجال قسم شرطة العامرية أول والدفاع المدنى لإتخاذ اللازم .

من جانيه أكد اللواء محمود نافع أن القرية لم يصل إليها خدمات الصرف الصحى والمصنع له بيارة خاصة .

فيما أكد المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية أنه تم قطع مياه الشرب مؤقتا لحين رفع المياه من البيارة ، موضحا أن الشركة لها غرفة تفتيش خاصة للصرف أدت إلى تراكم المياه أسفلها مما أدى إلى هبوط الأرض فور مرور السيارة فوق غرفة التفتيش وجارى الإصلاح .