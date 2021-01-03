سكرتير عام المنوفية يناقش خطة رصف الطرق ومعوقات التنفيذ

المنوفية - محمد فتحى

عقد اليوم اللواء علاء رشاد السكرتير العام لمحافظة المنوفية، اجتماعاً لمناقشة معوقات تنفيذ الخطة العاجلة والاستثمارية للطرق بحضور رؤساء الوحدات المحلية لمراكز الباجور وأشمون ومدير مديرية الطرق ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ورئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ومدير عام الشركة المصرية للاتصالات ومدير عام غاز مصر ورئيس قطاع كهرباء المنوفية ومدير الهيئة العامة للطرق والكبارى بالمنوفية ومدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام.

وذلك فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمتابعة المشروعات التنموية الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة قطاع الطرق كونه قطاع حيوى لتحقيق تنمية مستدامة.

تناول الاجتماع مناقشة معوقات تنفيذ رصف طرق"البيشة –رملة الأنجب – دلهمو"، وطريق" الخضرة –سنشور –سمادون – جريس" بأشمون ، وطريق "بنها – الباجور"، ووجه السكرتير العام بضرورة التنسيق الكامل مع مختلف الجهات وإزالة المعوقات لضمان الانتهاء من أعمال الرصف وفق الجداول الزمنية المقررة.

وشدد السكرتير العام على الالتزام بكافة المواصفات الفنية المقررة والتشديد على رؤساء القطاعات بسرعة الانتهاء من أعمال الكهرباء والصرف الصحى والتحول الرقمى بالمناطق التى يتوقف فيها العمل حتى تتمكن الشركات المنفذة من سرعة الانتهاء من أعمال الرصف للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه السكرتير العام رؤساء الوحدات المحلية بالإشراف والمتابعة بصفة دورية للتأكد من مطابقة الرصف لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق.

ومن جانبه شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على قيام اللجنة المشكلة من مديرية الإسكان وكلية الهندسة وهيئة الطرق والكبارى بإستلام أعمال الرصف التى يتم الانتهاء منها بنطاق المحافظة للتأكد من كافة المواصفات الفنية للرصف.