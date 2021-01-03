رومانيا تسجل أكثر من 3400 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت رومانيا أكثر من 3400 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى نحو 640 ألف حالة.
وذكرت إذاعة "صوت رومانيا" الدولية اليوم الأحد أن عدد الوفيات المرتبطة بـ "كوفيد-19" يقترب من حاجز الـ 16 ألف حالة، فيما يرقد حاليًا 1119 مريضًا بوحدة لعناية المركزة لتلقي العلاج اللازم.
واعتبارًا من غدً /الإثنين/، سيبدأ التطعيم ضد فيروس كورونا في رومانيا في أكثر من 90 بالمائة من المراكز التي أُنشئت من أجل تطعيم الطواقم الطبية، وعددها 370 مركزًا، حيث سيتم تطعيم نحو 20 ألف شخص يوميًا.
رومانيا تسجل أكثر من 3400 إصابة جديدة بفيروس كوروناالأحد، 03 يناير 2021 06:00 م
كورونا - صورة أرشيفية
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سجلت رومانيا أكثر من 3400 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى نحو 640 ألف حالة.
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