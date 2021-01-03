رئيس جامعة طنطا: استمرار الدراسة أون لاين وتصحيح الامتحانات التى أداها الطلاب

الغربية عادل ضرة

أكد الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، استمرار الدراسة أون لاين لجميع كليات الجامعة بعد قرار تعليق الدراسة بالكليات في ظل تفشي وباء كورونا، حفاظا على سلامة الطلاب، على أن تكون الدراسة حتى يوم 16 يناير الجاري.

وأضاف رئيس الجامعة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الامتحانات التي أداها الطلاب قبل تعليق الدراسة سيتم التعامل بها بشكل طبيعي وتصحيحها وإعلان نتيجتها على موقع الجامعة.

وأشار إلى أنه وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات فتم تعليق الدراسة بالكليات بالإضافة إلى الامتحانات العملي بالكليات العملية ولن يسمح لأي طالب بالدخول وفقاً للقرار الصادر من المجلس الأعلى للجامعات.