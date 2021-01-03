رئيس الوزراء الباكستانى يندد بتصفية 11 من عمال المناجم فى بلوشستان

ندد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بتصفية 11 من عمال مناجم الفحم رميًا بالرصاص في مقاطعة بلوشستان جنوب غربي البلاد.
وقال خان، في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نندد بقتل عمال المناجم الأحد عشر الأبرياء في بلوشستان، في عمل آخر من أعمال الإرهاب التي تتسم بالجبن وتفتقر للإنسانية"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية مساء اليوم الأحد.
كانت قوات الشرطة الباكستانية قد قالت في وقت سابق إن مسلحين اقتادوا عمال المناجم إلى الجبال القريبة، حيث أطلقوا النار عليهم، ويُتوقع أن يكون تنظيم "داعش" الإرهابي وراء هذا العمل الإرهابي.
رئيس الوزراء الباكستانى يندد بتصفية 11 من عمال المناجم فى بلوشستانالأحد، 03 يناير 2021 10:40 م
رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ندد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بتصفية 11 من عمال مناجم الفحم رميًا بالرصاص في مقاطعة بلوشستان جنوب غربي البلاد.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
باكستان تعلن عن إسقاطها طائرة مسيرة هندية بعد احتراقها حاجز الصوتالأحد، 03 يناير 2021 07:00 ص
القبض على قائد إرهابى شرقى باكستان بتهم تمويل الإرهابالسبت، 02 يناير 2021 02:50 م
التضخم في باكستان يتراجع إلى 8% في ديسمبرالجمعة، 01 يناير 2021 10:19 ص
باكستان تسجل 2463 إصابة جديدة بكورونا وكوريا الجنوبية ترصد 17 وفاةالجمعة، 01 يناير 2021 08:03 ص
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة