اليوم السابع
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الأحد، 03 يناير 2021 11:00 م
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رئيس الوزراء الباكستانى يندد بتصفية 11 من عمال المناجم فى بلوشستان

الأحد، 03 يناير 2021 10:40 م
رئيس الوزراء الباكستانى يندد بتصفية 11 من عمال المناجم فى بلوشستان رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان
أ ش أ

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ندد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بتصفية 11 من عمال مناجم الفحم رميًا بالرصاص في مقاطعة بلوشستان جنوب غربي البلاد.
وقال خان، في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نندد بقتل عمال المناجم الأحد عشر الأبرياء في بلوشستان، في عمل آخر من أعمال الإرهاب التي تتسم بالجبن وتفتقر للإنسانية"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية مساء اليوم الأحد.
كانت قوات الشرطة الباكستانية قد قالت في وقت سابق إن مسلحين اقتادوا عمال المناجم إلى الجبال القريبة، حيث أطلقوا النار عليهم، ويُتوقع أن يكون تنظيم "داعش" الإرهابي وراء هذا العمل الإرهابي.


باكستان

عمران خان

تصفية عمال المناجم بباكستان

مقاطعة بلوشستان

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