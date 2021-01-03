اليوم السابع
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"حياة كريمة" تغير الواقع بقرى مدينة البدارى بأسيوط.. اقرأ التفاصيل

الأحد، 03 يناير 2021 12:15 م
"حياة كريمة" تغير الواقع بقرى مدينة البدارى بأسيوط.. اقرأ التفاصيل تطوير مركز الخدمات البريدية
أسيوط – هيثم البدرى

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أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على المتابعة الدورية والمستمرة لمعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من قبل قيادات المحافظة ورؤساء المركز والقرى واللجان المشكلة لذلك والعمل على تذليل العقبات وإزالة المعوقات وتيسير الإجراءات للانتهاء منها في الوقت المحدد وتحويل هذه المشروعات والخدمات طبقاً للخطة الزمنية الموضوعة مسبقاً للإسراع في توفير حياة كريمة وتحسين مستوى المعيشة والخدمات بها وفقًا للمخططات والمشروعات المدرجة لدعم هذه القرى وتعزيز الحماية الاجتماعية وسد الفجوة التنموية فى إطار خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط، أن محمد حسن رئيس مركز ومدينة البدارى ، تفقد الأعمال الجاري تنفيذها لأعمال دق بئر بمحطة مياه نجوع المعادى، ومكتب بريد نجوع المعادى، وأعمال مد وتدعيم شبكات مياه بعزبة سليمان سيد التابعة لقرية منشاه همام بالنواميس لمتابعة مراحل التنفيذ، مؤكداً استمرار المرور الدوري والزيارات الميدانية لكافة المشروعات والمتابعة المستمرة لنسب ومعدلات التنفيذ، لافتاً إلى أهمية تضافر الجهود وتعاون كافة الجهات لتنفيذ تكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية وتذليل ومواجهة أى عقبات أو معوقات وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

جدير بالذكر أنه تم اعتماد مبلغ 2.4 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمرحلة الثانية بعدد 90 قرية من القرى الأكثر احتياجاً بالمحافظة، وذلك استكمالًا للمرحلة الأولى التي استهدفت 60 قرية بمختلف المراكز والمدن بدعم من وزارتي التخطيط والتنمية المحلية.

 

استمرار الأعمال فى المشاريع بالمدينة
استمرار الأعمال فى المشاريع بالمدينة

 

تطوير مركز الخدمات البريدية
تطوير مركز الخدمات البريدية

 

جانب من المشروعات
جانب من المشروعات

 

رئيس مركز البداري يتابع عمليات ومعدلات التنفيذ لمشروعات حياة كريمة (2)
رئيس مركز البداري يتابع عمليات ومعدلات التنفيذ لمشروعات حياة كريمة (2)

 

رئيس مركز البداري يتابع عمليات ومعدلات التنفيذ لمشروعات حياة كريمة (5)
رئيس مركز البداري يتابع عمليات ومعدلات التنفيذ لمشروعات حياة كريمة (5)

 

رئيس مركز البداري يتابع عمليات ومعدلات التنفيذ لمشروعات حياة كريمة (8)
رئيس مركز البداري يتابع عمليات ومعدلات التنفيذ لمشروعات حياة كريمة (8)

 

 


حياة كريمة

التنمية المحلية

تطوير القرى

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