حملات لمتابعة تطبيق الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد كورونا ببنى سويف.. صور

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن التعاون مع قوات الأمن فى مجال متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة بأماكن تقديم الخدمات مثل المصالح الحكومية ومواقف السيارات والأسواق وغيرها، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا، وفيما يخص تطبيق قرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، والتى تشترك فى تنفيذها كافة الأجهزة الحكومية المعنية.

وناشد محافظ بنى سويف، المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء التى تؤكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، حفاظا على سلامتهم وذويهم، مؤكدا أن النجاح فى مجابهة تداعيات أزمة كورونا يتطلب التعاون والتضافر من الجميع ، مشددا على أنه لا يتهاون فى تنفيذ توجيهات وقرارات الحكومة، وأنه تم تكليف الجهات المعنية بتطبيق القانون على المخالفين.

وجدد محافظ بنى سويف تكليفاته لرؤساء الوحدات المحلية بمتابعة تنفيذ قرارات الحكومة فى هذا الشأن بكل حزم وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق الانضباط بالشارع، فضلا عن تعليماته بتكثيف عمل لجان المتابعة الميدانية من الإدارات المعنية بالديوان العام والوحدات المحلية والمجالس القروية، لتكثيف الحملات على كافة المحال التجارية والأسواق ومواقف السيارات لتطبيق مواعيد الغلق الجديدة بكل حسم واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين وعدم الملتزمين بالمواعيد المقررة.

وفى هذا السياق قامت لجنة متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية بالمصالح الحكومية، حيث تم تفقد مقرات مديرية الصحة ومديرية الطرق وهيئة الطرق وذلك تحت إشراف معاون المحافظ الأستاذ محمد جبر، وتمت إحالة عدد من العاملين الذين تم ضبطهم غير ملتزمين بارتداء الكمامة، وتم التنبيه على إلزام المواطنين بالكمامة عند دخولهم مقرات الخدمات.

كما واصلت الوحدات المحلية حملاتها المكثفة للتأكد من الالتزام بالكمامات لاسيما، وأن وزارة التنمية المحلية منحت رؤساء المدن الضبطية القضائية ، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا اليوم بتوزيع عدد 1000 كمامة " بالتعاون مع المجتمع المدنى " مطابقة للمواصفات مجانا على المواطنين والسائقين والموظفين فى المصالح الحكومية فى إطار الحملة والخطة الممنهجة لمتابعة الالتزام بارتداء الكمامة والإجراءات الاحترازية.

ومن ناحية آخرى تكثف إدارة المرور "بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية" حملاتها المرورية والتأكيد على التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات،مع التأكيد على عدد من الإجراءات والخطوات الواجب مراعاتها والالتزام التام بكافة الأساليب الوقائية وتطبيق القوانين والقرارات على المخالفين، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، خاصة ارتداء الكمامات بوسائل المواصلات العامة، حيث يتم تطبيق غرامة فورية "50 جنيها " حيال عدم الالتزام بارتداء الكمامات.

كما عززت الإدارة من حملاتها بمداخل الميادين والشوارع الرئيسية ومواقف السيارات لمراجعة جميع السيارات المارة والاطمئنان على التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة وتوقيع محاضر وغرامات فورية، وتنفيذ تكليفات القيادات الأمنية بتكثيف الحملات لإلزام السائقين بكافة مواقف السيارات بارتدائهم والركاب للكمامة ، مع توجيه المواطنين بأهمية ارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا.



جانب من الحملات



حملات بالمنشآت الحكومية



حملات على المواقف



حملات