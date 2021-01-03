اليوم السابع
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الأحد، 03 يناير 2021 01:52 م
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جونسون يعلن استمراره فى قيادة بريطانيا بعد البريكست

الأحد، 03 يناير 2021 01:28 م
جونسون يعلن استمراره فى قيادة بريطانيا بعد البريكست رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون
رويترز

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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأحد، إنه يعتزم الاستمرار في منصبه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وعندما سُئل خلال مقابلة أجرتها معه هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عما إذا كان ينوي الاستمرار في منصبه أجاب "نعم".

وعن احتمال إجراء تصويت جديد على استقلال اسكتلندا قال جونسون إن الاستفتاءات يجب ألا تجرى أكثر من مرة واحدة في الجيل.

وأضاف "النقطة الوحيدة التي أرغب في التأكيد عليها هي أن الاستفتاءات ... بحكم خبرتي المباشرة في هذا البلد، ليست حدثا مبهجا على وجه الخصوص".

وتابع "لا يمكنها (الاستفتاءات) أن توحد المزاج العام للبلاد ويجب ألا تجرى سوى مرة واحدة في الجيل".

 


بريطانيا

بوريس جونسون

بريكست

اسكتلندا

الاتحاد الأوروبي

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