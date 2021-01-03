اليوم السابع
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جونسون: لدينا الفرصة لـ"توسيع أفاقنا" بعد "بريكست"

الأحد، 03 يناير 2021 09:13 م
جونسون: لدينا الفرصة لـ"توسيع أفاقنا" بعد "بريكست" رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون
أ ش أ

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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن لدى البريطانيين "فرصة هائلة لتوسيع آفاقنا" الآن خاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وفي أول مقابلة تلفزيونية له منذ نهاية فترة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع قناة (بي بي سي) البريطانية، حث جونسون الشركات البريطانية على "التفكير عالميا والتفكير بشكل أكبر" بشأن آفاق التجارة.. معربا عن إصراره على أن "مبالغ كبيرة من المال" تعود إلى المملكة المتحدة الآن حيث لم تعد الدولة تساهم في ميزانية بروكسل، حسبما ذكرت صحيفة (إيفيننج ستاندارد) البريطانية. 
وأصر على أنه يخطط للبقاء في وظيفته بعد إعطاء الأولوية القصوى له وهي إنهاء موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتحدث جونسون حول فوائد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في برنامج "أندرو مار" على قناة (بي بي سي) اليوم الأحد، وقال "لدينا فرصة هائلة لتوسيع آفاقنا والتفكير بشكل عالمي ومتسع".
وبعد الضغط عليه لتوضيح كيف سيستفيد الناخبون في المجتمعات الصغيرة خارج لندن والمدن الكبرى الأخرى من مغادرة الاتحاد الأوروبي، أجاب رئيس الوزراء "على سبيل المثال، لقد حصلوا بالفعل على مبالغ كبيرة من المال تعود إلى هذا البلد باعتباره خرج من الاتحاد الأوروبي".
وقال جونسون "لدينا سيطرة على حدودنا، وقد تم بالفعل إنشاء نظام هجرة قائم على النقاط. بعد ذلك عندما يتعلق الأمر بمناطق في البلاد تشعر أنها قد تركت وراء الركب، فإن أحد الأشياء التي يمكنك القيام بها على سبيل المثال عدم التحدث عن أي شيء أكثر من التغييرات التنظيمية التي يمكنك إجراؤها".
وأضاف "يمكنك استخدام الأنظمة الضريبية والإعانات للدفع نحو مزيد من الاستثمار".
وتابع "نمر بفترة صعبة للغاية كدولة، لكنني أعتقد حقا أنه يجب على الناس التركيز على الحقيقة المذهلة أن هذا البلد قد ابتكر لقاحا يبقى في درجة حرارة الغرفة يمكن استخدامه في جميع أنحاء العالم. لدينا الآن حريات لم نتمتع بها منذ 50 عاما وهناك الكثير من الأسباب لتكون إيجابيا للغاية بشأن هذا العام الجديد".


بوريس جونسون

بريطانيا

بريكست

الاتحاد الأوروبى

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