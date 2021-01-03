جامعة أسوان تنظم أكبر قافلة طبية شاملة بقرية العلاقى بحدود مصر.. صور

أسوان - صلاح المسن

أرسلت جامعة أسوان قافلة طبية شاملة لقرية العلاقى بحدود مصر، حيث نظمت جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة قافلة طبية وبيطرية واجتماعية متنوعة شاملة بالتعاون مع محافظة اسوان والقوات المسلحة وانطلقت القافلة إلى حدود مصر الجنوبية بقرية وادى العلاقى.

ويشارك فى القافلة الكبرى للخدمات الطبية والمساعدات الإنسانية وعدد من الأطباء فى كافة التخصصات وكلية الطب وكلية طب الأسنان وكلية الطب البيطرى وكلية الزراعة والموارد الطبيعية بجامعة أسوان والمستشفى العسكرى والمستشفى الجامعى بأسوان وعدد من من مؤسسات المجتمع المدني.

وأكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان فى تصريحات صحفية، أنه تم تنظيم هذه القافلة الطبية لأهالى قرية العلاقى فى إطار المسئولية المجتمعية للجامعة والتى تستهدف وصول الرعاية الطبية الى أهالينا فى مختلف ربوع المحافظة خاصة فى المناطق البعيدة والنائية مثل وادى العلاقى وفى إطار توجهات الدولة من خلال المبادرات الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاهتمام بالمناطق الحدودية والرعاية الصحية لمختلف فئات المجتمع.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب، أنه شارك مع الجامعة العديد من مؤسسات المجتمع المدنى وصندوق تحيا مصر.

وشملت القافلة الطبية جميع التخصصات الطبية وتم صرف الأدوية بالمجان لجميع الحالات التى تم توقيع الكشف عليها وكذلك كان هناك أطباء بيطريين للكشف على الطيور والماشية بالقرية وأساتذة فى البحث البيولوجى للتأكد من سلامة آبار المياه المستخدمة للشرب فى تلك المنطقة.

وأوضح الدكتور أحمد غلاب أن القافلة شارك فيها العديد من التخصصات الطبية المختلفة فى تخصصات النساء والتوليد والأسنان والجلدية والأطفال والباطنة والعظام والقلب والجراحة وانف واذن وحنجرة وعيون ومخ واعصاب وباطنه .

كما تم صرف الأدوية بالمجان للمرضى من أهالى القرية علاوة على تحويل بعض الحالات التى تحتاج لتدخل جراحى إلى مستشفى أسوان الجامعى لاستكمال العلاج موضحا أن المشاركين فى القافلة الطبية شعروا بسعادة بالغة لنجاحهم فى توصيل الخدمة الطبية الى اهالى قرية العلاقى التى تبعد حوالى 180 كم جنوب شرق أسوان وذلك على الرغم من مشقة ووعرة طريق العلاقى الذى يستغرق 10 ساعات ذهابا وايابا.

وعلى هامش أعمال القافلة تفقد رئيس جامعة أسوان مقر الجامعة بوادى العلاقى لتفعيل البحث العلمى بمنطقة وادى العلاقى وتوصيل الخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية والبيئية لأهالى بالقرية.



القافلة الطبية



حدود مصر الجنوبية بقرية وادى العلاقى