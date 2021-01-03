جامعة أسوان تطبق التناوب بين العاملين بنسبة 50% للوقاية من كورونا

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

أصدر الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان قرارًا بتخفيض أعداد العاملين بقسم التعليم بجامعة أسوان الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالإدارات المختلفة بالتغيب بإجازة استثنائية، بالتناوب فيما بينهم بنسبة 50% بما لا يؤثر على سير العملية التعليمية، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 2021/1/3 ولحين إشعار آخر على مدار الشهر.

وذلك فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للجامعات بشأن تخفيض أعداد العاملين والحرص على تناوب العاملين فى الحضور.

ونص القرار على منح الموظف أو العامل المصاب بالأمراض المزمنة إجازة استثنائية بناء على قرار من اللجنة الطبية معتمد من التأمين الصحى ومختوم منح الموظف المخالط لمريض كورونا بإجازة استثنائية بعد إخطار بما يثبت ذلك.

تمنح الموظفة التى ترعى طفلا أقل من أثنى عشر عاما اجازة استثنائية مدة سريان قرار رئيس مجلس الوزراء وتمنح الموظفة الحامل إجازة استثنائية بناء على قرار من اللجنة الطبية بالتأمين الصحى إذا دعت الضرورة إلى ذلك.

أكد الدكتور أحمد غلاب فى تصريحات صحفية على أن هذا القرار لا ينطبق على العاملين بالمستشفى الجامعى بأسوان ولا قطاعات الأمن الجامعى، وإدارة الحدائق، والمزارع، - أو حسب الحاجة مع التنسيق مع إدارة الجامعة - وكذلك لا ينطبق القرار على العاملين الحاصلين على إجازة جزء من الوقت، ولا يتم الحصول على أى إجازات اعتيادية أثناء سريان القرار، مشددا على كافة العاملين والمترددين على الجامعة والمستشفيات الجامعية بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية. طبقا لخطة الجامعة للمواجهة فيروس كورونا المستجد.