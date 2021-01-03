اليوم السابع
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الأحد، 03 يناير 2021 10:27 م
خالد صلاح
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تونس تسجل 35 وفاة و1565 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد، 03 يناير 2021 09:00 م
تونس تسجل 35 وفاة و1565 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا فى تونس - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل 35 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4 آلاف و800 حالة.
وأضافت الوزارة - في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 1565 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 143 ألفًا و544 حالة.

وفى السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة التونسية، شفاء 107 آلاف و49 حالة من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس والذي يبلغ 143 ألفًا و544 إصابة.

 


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