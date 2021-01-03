تعرف على تفاصيل قرارات خلية إدارة أزمة فيروس كورونا بأسوان

أسوان - صلاح المسن

تستعد خلية إدارة أزمة كورونا بمحافظة أسوان لتطبيق سيناريوهات التعامل مع الموجة الثانية لجائحة الكورونا خلال الفترة القادمة وخاصة مع تزايد معدلات الاشتباه والإصابة والوفيات.

"اليوم السابع" يقدم تفاصيل قرارات خلية إدارة أزمة كورونا بأسوان:

أولا: وضع آلية محددة لتفعيل الغرامة الفورية فى حالة عدم ارتداء الكمامة بواقع 50 جنيها للمخالفين بداية من يوم الأحد 3 يناير.

ثانيا : تفعيل الغرامة الفورية بمثابة رسالة واضحة لتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بمنتهى الشدة والحزم بدون أى تراخى أو تهاون .

ثالثا: التنسيق مع جامعة أسوان على تشغيل غرف للعزل بالمستشفى الجامعى الجديد بمدينة أسوان الجديدة بشكل جزئى والحاصلة على موافقة هيئة الإعتماد والجودة مع دعمها بالكوادر البشرية من أطباء وأطقم تمريض.

رابعا: وذلك لإستيعاب أى أعداد من الإصابات تزيد عن طاقة المستشفى العام بالصداقة الجديدة وباقى المستشفيات المركزية بمختلف المدن والمراكز والتابعة لوزارة الصحة التى تم تجهيزها مرة أخرى لإستقبال الحالات المصابة.

خامسا: فتح غرفة عمليات المحافظة وتفعيل الخط الساخن 114.

سادسا:رفع درجة الإستعداد داخل هذه المستشفيات والأطقم الطبية.

سابعا:توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وإسطوانات الأكسجين بكميات كافية، بجانب الأدوية اللازمة لحالات العزل المنزلى والمخالطين.

ثامنا: التحذير من محاولة استغلال أى من شركات القطاع الخاص للظروف الحالية لزيادة أسعار إسطوانات الأكسجين.

تاسعا: يأتى ذلك فى الاتفاق مع إحدى الشركات بتوفير كافة احتياجات مستشفيات المحافظة من الإسطوانات لمنع الاحتكار ومحاولة بعض ضعاف النفوس باستثمار الأزمة لتحقيق مصالح شخصية ضيقة.

عاشرا: تشديد الإجراءات الوقائية فى المساجد

حادى عاشر: وقف أى احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة وإتخاذ إجراءات الغلق حيال أى منشأة تقوم بتنظيم أى إحتفالية

ثانى عاشر:الغلق الكامل لدور المناسبات ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء وأى تجمعات

ثالث عاشر:مراقبة الفنادق الثابتة والعائمة السياحية وخاصة أثناء فترة أجازة نصف العام الدراسى والمتوقع أن تشهد توافد أعداد كبيرة من الزائرين لأسوان