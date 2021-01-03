تضرر 1493 شخصا بسبب الفيضانات فى إندونيسيا

كتبت - هند المغربي

أفاد مركز للمساعدة الإنسانية فى إندونيسيا، أن الفيضانات التى استمرت لمدة يومين تسببت فى انهيارات أرضية فى منطقة ريجنسى وإيست آتشيه، بمقاطعة آتشيه مما تسبب فى أضرار لـ 1493 شخصا بواقع 293 أسرة فيما نزح من المنطقة 119 شخصا.

ووفق مركز المساعدة الإنسانية أن هناك تنسيق بين مختلف الوكالات الإنسانية فى محاولة لإجلاء اللاجئين، وتقديم المساعدة كما تم انشاء مركزين للإخلاء

وفى ذات السياق ارتفع عدد منكوبى الفيضانات فى ولاية جوهور جنوب ماليزيا، الأحد، إلى 6 آلاف و248 شخصا من 1628 عائلة ماليزية، مقارنة ب 5 آلاف و818 شخصا من 1540 عائلة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم بـ 7 أحياء فى الولاية.

وأفاد مسؤول فى لجنة الصحة العامة والبيئة التابعة لولاية جوهور - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (برناما) الماليزية عبر نسختها باللغة الانجليزية - بأن منطقة جوهور بهارو سجلت الرقم الأعلى للضحايا بنحو 2452 شخصا، ثم منطقة كلوانج بنحو 1867 شخصا ثم منطقة كوتا تينجى بـ1125 شخصا.