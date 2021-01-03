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تداول صور لنجار يتنمر على شاب "معاق" فى الشرقية.. ومصدر أمنى: تم ضبط الجناة

الأحد، 03 يناير 2021 04:31 ص
تداول صور لنجار يتنمر على شاب "معاق" فى الشرقية.. ومصدر أمنى: تم ضبط الجناة الصورة المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعى للشاب المعلق على الباب
الشرقية - إيمان مهنى

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صور لنجار مسلح يدعى "أحمد ص"، مقيم بقرية الصورة، دائرة مركز كفر صقر، بمحافظة الشرقية، يسخر من شاب من ذوى الإحتياجات الخاصة ويتنمر عليه.

وقال أحد المعلقين، إن الشاب نشر فيديو مباشر على صفحته الشخصية وهو يسخر ويتنمر على المجني عليه وقام بتعليقه على أحد الأبواب، والأخير يبكي ويناشده مستغيثا، بينما يصر الجانى على السخرية منه ويوثق الإعتداء عليه متفاخرا بفعلته.

فيما طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة ضبط ومعاقبة المتهم لإستقوائه على ضعيف والتنكيل والسخرية منه وجعله ماده للإستهزاء مستغلا ضعفه وعدم قدرته الدفاع عن نفسه.

من جانبه أفاد مصدر أمني ، فور رصد الفيديو علي مواقع التواصل الاجتماعى، أجريت تحريات وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة هم كل من " أ . م " 25 عاما نجار مسلح و "م . ص " 22 عاما نجار مسلح، وتم ضبطهما وإحالتهما إلى النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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