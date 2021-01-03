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تخصيص 3 منافذ لبيع منتجات الصوب الزراعية الحكومية بالخارجة بتخفيض 50 %

الأحد، 03 يناير 2021 04:38 م
تخصيص 3 منافذ لبيع منتجات الصوب الزراعية الحكومية بالخارجة بتخفيض 50 % المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز الخارجة بالوادي الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلنت الوحدة المحلية لمدينة الخارجة في الوادي الجديد، اليوم الأحد، طرح خضراوات وفاكهة بأسعار مخفضة عبر 3 منافذ تابعة للوحدة المحلية بالمدينة.

وقال المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز ومدينة الخارجة، أنه جرى طرح الخضر والفاكهة من منتجات الصوب الزراعية شمال المدينة بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق الخارجي بنسبة 50 %، في 3 منافذ هي منفذ الوحدة المحلية أمام مقر مديرية التنظيم والإدارة، ومنفذ بميدان البساتين، ومنفذ خلف ديوان عام المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وقال مجدي، إنه يجرى طرح هذه المنتجات بصفة دورية للمواطنين، مع تنفيذ حملات تفتيش متواصلة بالتنسيق مع التموين والصحة وحماية المستهلك، لضمان توافر السلع والمنتجات الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة.


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