النيابة العامة فى البحرين تحيل 6 متهمين و4 محال للمحكمة لمخالفة لتدابير "كورونا"

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أحالت النيابة العامة فى مملكة البحرين 6 متهمين و4 محال تجارية للمحكمة بسبب مخالفة تدابير منع انتشار فيروس كورونا مع إغلاق المحال، وبحسب صحيفة الأيام، صرح رئيس نيابة الوزارات ، والجهات العامة بالبحرين ، أن النيابة العامة تلقت صباح اليوم 4 بلاغات من إدارة الصحة العامة أنه تم ضبط محلات تجارية مساء أمس لم تلتزم بتطبيق التباعد الاجتماعي وعدم وجود مسافة مترين بين الطاولات فضلا عن عدم ارتداء بعض العمال للكمامات كما لوحظ استخدام اكثر من 50 % من الطاقة الاستيعابية الطاولة مع وجود عدد اكثر من 6 أشخاص على الطاولة الواحدة وازاء تلك المخالفات باشر مأموري الضبط القضائي ب‍وزارة الصحة اختصاصهم بتحرير محاضر بالمخالفة وإغلاق المحلات اداريا، وتم إخطار النيابة العامة بالوقائع والتي أمرت بعرض الاوراق فور استكمال الاجراءت القانونية.

هذا وقد باشرت النيابة بالبحرين، اجراءاتها فور ورود البلاغات وأسندت الاتهام الى 4 مدراء وعاملان فضلاً عن تقديم اربعة محلات كشخصية اعتبارية وقررت عرض القضايا على قاضي المحكمة الصغرى الجنائية المختص بنظر مخالفات الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.