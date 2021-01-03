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المركز الأفريقي لمكافحة الامراض: افريقيا تتلقى لقاحات كورونا في النصف الثانى من 2021

الأحد، 03 يناير 2021 01:16 م
المركز الأفريقي لمكافحة الامراض: افريقيا تتلقى لقاحات كورونا في النصف الثانى من 2021 أفريقيا تواجه كورونا
كتبت - هند المغربي

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أكد مدير المركز الأفريقى لمكافحة الأمراض والوقاية التابع للاتحاد الافريقي ، جون نكينجاسونج،  أنه يتوقع أن تبدأ معظم الدول الأفريقية في تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا  بحلول النصف الثاني من عام 2021 ، موضحا في مؤتمر صحفي افتراضي، أن "عام 2020 كان عاما صعبا، لكننا نعتقد أنه من خلال الجهود التعاونية والتضامن العالمي، يمكننا أن نتجاوز أزمة المرض في القارة الأفريقية في عام 2021 عبر الاستفادة من الوصول إلى لقاحات كوفيد-19".

 وأضاف  جون نكينجاسونج ، يتعين على الدول الأفريقية أن تكون مستعدة بنشاط لتطعيم عدد كبير من الناس بسرعة والوصول إلى جميع أنحاء القارة عند تلقيها لقاحات كورونا ، داعيا  الدول والشعوب الأفريقية إلى مواصلة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة كوفيد-19.

 

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المركز الافريقي لمكافحة اللأمراض

الاتحاد الافريقي

كورونا

لقاح كورونا

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