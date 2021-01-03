المرصد السورى: تركيا تنشئ قاعدة عسكرية جديدة لها فى عين عيسى شمال الرقة

كتب أحمد عرفة

أكد المرصد السورى، أن تركيا تنشئ قاعدة عسكرية جديدة لها فى عين عيسى شمال الرقة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها نقلت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، عن إعلام كردى تأكيده القوات التركية تقصف ناحية عين عيسى بالأسلحة الثقيلة لليوم الثاني.

وفى وقت سابق لقى 4 أشخاص على الأقل مصرعهم، /السبت/، جراء انفجار سيارة مفخخة بالقرب من سوق للخضروات فى مدينة رأس العين شمالى سوريا، وذكرت ذلك النبأ قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، نقلا عن مصادر سورية، كان المرصد السورى قد أعلن - فى وقت سابق - عن مقتل 16 شخصا جراء انفجار عنيف ضرب مدينة رأس العين شمالى سوريا.