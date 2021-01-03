وأوضح البيان أن التدريبات ستشارك فيها التشكيلات الصاروخية، التي تم تسليحها بأحدث أنظمة الصواريخ، وبمشاركة القوات المختلفة من الدوائر العسكرية في مختلف مناطق روسيا.

يُذكر أنه في العام الماضي، نفذت قوات الصواريخ الاستراتيجية أكثر من 200 تدريب على مختلف المستويات، تضمنت عمليات مناورات واسعة النطاق على طرق الدوريات القتالية بواسطة أفواج الصواريخ، شملت مقاطعات مختلفة في روسيا من تفير إلى إيركوتسك.