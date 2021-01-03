اليوم السابع
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الجيش العراقى يدعو الولايات المتحدة وإيران إلى احترام سيادة بلاده

الأحد، 03 يناير 2021 11:21 م
الجيش العراقى يدعو الولايات المتحدة وإيران إلى احترام سيادة بلاده الجيش العراقى - صورة أرشيفية
أ ش أ

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دعا الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم الأحد، الولايات المتحدة وإيران إلى احترام سيادة بلاده.
وقال رسول - في تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - إن "قدرات الجيش العراقي جيدة جدًا، ولكنها بحاجة إلى زيادة قدرات الدفاع الجوي"، مضيفًا: "لا نريد أن يكون العراق منطلقًا لضرب دول الجوار".


الجيش العراقى

العراق

إيران

الولايات المتحدة

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