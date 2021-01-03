الجيش العراقى يدعو الولايات المتحدة وإيران إلى احترام سيادة بلاده

دعا الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم الأحد، الولايات المتحدة وإيران إلى احترام سيادة بلاده.
وقال رسول - في تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - إن "قدرات الجيش العراقي جيدة جدًا، ولكنها بحاجة إلى زيادة قدرات الدفاع الجوي"، مضيفًا: "لا نريد أن يكون العراق منطلقًا لضرب دول الجوار".
الجيش العراقى يدعو الولايات المتحدة وإيران إلى احترام سيادة بلادهالأحد، 03 يناير 2021 11:21 م
الجيش العراقى - صورة أرشيفية
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دعا الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم الأحد، الولايات المتحدة وإيران إلى احترام سيادة بلاده.
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