اليوم السابع
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الأحد، 03 يناير 2021 08:00 م
خالد صلاح
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البرازيل تستورد مليونى جرعة من لقاح أسترازينيكا وأوكسفورد

الأحد، 03 يناير 2021 06:28 م
البرازيل تستورد مليونى جرعة من لقاح أسترازينيكا وأوكسفورد لقاح كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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ذكرت هيئة الرقابة الصحية بالبرازيل أنها وافقت على استيراد مليوني جرعة من لقاح كورونا الذي طورته أسترازينيكا وأوكسفورد ، رغم أن اللقاح لم تتم الموافقة عليه بعد للاستخدام في البلاد.
وأوضحت الهيئة - وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الأحد/ - أنها وافقت على طلب الاستيراد من مركز الطب الحيوي "فيوكروز" التابع للحكومة الفيدرالية يوم الخميس، مشيرة إلى استيراد الجرعات قبل الموافقة سيمكن من بدء التطعيم بمجرد موافقة هيئة الرقابة الصحة على استخدامه، حيث أن البرازيل لم توافق بعد على أي لقاح.
وسجلت البرازيل ثاني انتشار لفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة، وأكبر حصيلة في أمريكا الجنوبية لحالات بواقع أكثر من 7.7 مليون حالة.


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