البابا فرانسيس لصحيفة إيطالية: مارادونا كان شاعرا بأرض الملعب وأسعد الملايين

فاطمة شوقى

أجرت صحيفة "لا جازيتا" الإيطالية مقابلة مع بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، والذى تحدث فيها عن لاعب الكرة الأرجنتينى، دييجو مارادونا، وقال " تعرفت على دييجو أرماندو مارادونا خلال تنظيم مباراة للسلام فى 2014، أتذكر كل ما قدمه دييجو للجمعيات الخيرية التى تساعد المحتاجين حول العالم".

وقال بابا الفاتيكان للصحيفة الإيطالية "مارادونا كان شاعرا فى أرض الملعب، بطل استطاع اسعاد الملايين من الأشخاص، وخاصة فى الأرجنتين ونابولى، كما كان رجلا حساسا أيضا"، مضيفا " قرأت عن البطل العظيم أنه من كان أول من يصل إلى التدريب وآخر من يغادر، إنها تعكس قوة إرادته".

وأضاف "اتذكر.. على وجه الخصوص بطولة عام 1946، تلك التى فازت بها سان لورينزو، واتذكر الأيام التى قضيتها فى مشاهدة لاعبى كرة القدم وهم يلعبون وفرحة الأطفال عندما عدنا إلى الوطن، فكانت الفرح والسعادة على وجوهنا.

كما استذكر البابا الأيام التى كان يلعب فيها كرة القدم بكرة خرقة فى ساحة القرب من منزله، قائلا "كنت ألعب كرة القدم فى صغرى بميدان قريب من منزلى وكنت أفضل أن اكون حارس مرمى، لأن حارس المرمى لابد من أن يكون جاهزا دائما ولديه رد فعل سريع للتعامل مع أى خطر يحيط به".

وأنهى الحديث برغبة فى 2021: "أمنيتى بسيطة للغاية، أقولها بالكلمات التى كتبوها على قميص أعطونى إياه: "هزيمة نظيفة أفضل من انتصار قذر. "إنها أجمل طريقة للعب الحياة ورأسك مرفوعة".