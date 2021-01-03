أبوظبى (أ ش أ)

سجلت وزارة الصحة الإماراتية 1590 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ مجموع الحالات المسجلة بالدولة 213 ألفا و231 حالة، وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الأحد، أنه تم تسجيل وفاة 5 مصابين جراء تداعيات الإصابة بالفيروس ليبلغ عدد الوفيات 679 حالة.