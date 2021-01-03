الأردن يدين مقتل 11 من عمال المناجم فى باكستان

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أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الهجوم الإرهابي الذي استهدف عمال المناجم في مقاطعة بلوشستان جنوب غربي الباكستان، وأسفر عن مقتل 11 شخصًا وإصابة آخرين.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) - إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذه الجريمة غير الإنسانية النكراء التي تعكس ظلامية الفكر الإرهابي البشع الذي يتنافى مع كل القيم والمبادئ الدينية والإنسانية ويستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وأعرب الفايز عن خالص التعازي لحكومة وشعب جمهورية باكستان وأسر الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

كانت الشرطة الباكستانية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، مقتل 11 من عمال المناجم، وإصابة 3 آخرين، جراء هجوم مسلح بإقليم بلوشستان، مشيرة إلى أن الهجوم وقع ليلا، وأن العمال اختطفوا أولا، ونقلوا إلى مكان ناءٍ، حيث قتلهم المسلحون.