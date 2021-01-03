الآلاف بالفيوم يستعدون لتشييع جنازة المدرس المقتول على يد تلميذه بالسعودية..فيديو

الفيوم - رباب الجالي

شهدت قرية النزلة بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، احتشاد الآلاف من أهالى القرية والقرى المجاورة لها، استعدادا لوصول جثمان هانى عبد التواب المدرس ومحفظ القرآن الذى قتله تلميذه أثناء خروجه من المدرسة التى يعمل بها بالسعودية، اعتراضا على قيام المدرس بمنحه درجات ضعيفه أثناء تقييمه لمستواه.

وخطب أمام المسجد فى الأهالى مطالبهم بالرضاء بقضاء الله وعدم وجود أى مشاهد تغضب الله أثناء تشييع الجنازة ، وأكد أنه يحتسبه من الشهداء لأنه خرج من منزله باحثا عن رزقه ويرعى أبويه وزوجته وأبناءه .

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جنازة-المدرس-المقتول-فى-االسعودية-(1)



جنازة-المدرس-المقتول-فى-االسعودية-(2)