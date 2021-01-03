اسكتلندا تسجل 2464 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات

أعلنت السلطات الصحية في اسكتلندا اليوم الأحد تسجيل 2464 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، دون تسجيل حالات وفاة جديدة.
وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن اجمالي عدد الإصابات بالفيروس في اسكتلندا بلغ 34 ألفا و593 حالة منذ بداية الجائحة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 4 الاف و578 حالة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي
اسكتلندا تسجل 2464 إصابة جديدة بكورونا ولا وفياتالأحد، 03 يناير 2021 04:30 م
كورونا - صورة أرشيفية
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أعلنت السلطات الصحية في اسكتلندا اليوم الأحد تسجيل 2464 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، دون تسجيل حالات وفاة جديدة.
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