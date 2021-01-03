ارتفع عدد منكوبى الفيضانات في ولاية جوهور جنوب ماليزيا، اليوم الأحد، إلى 6 آلاف و 248 شخصا من 1628 عائلة ماليزية، مقارنة ب 5 آلاف و 818 شخصا من 1540 عائلة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم بـ 7 أحياء في الولاية.
وأفاد مسؤول في لجنة الصحة العامة والبيئة التابعة لولاية جوهور - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (برناما) الماليزية عبر نسختها باللغة الانجليزية - بأن منطقة جوهور بهارو سجلت الرقم الأعلى للضحايا بنحو 2452 شخصا، ثم منطقة كلوانج بنحو 1867 شخصا ثم منطقة كوتا تينجي ب 1125 شخصا.
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