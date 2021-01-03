"ارتداء الكمامات أو تطبيق الغرامات" محافظ كفر الشيخ يحذر غير الملتزمين

كفر الشيخ – محمد سليمان

تشهد مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، حملات لمتابعة تطبيق قرار ارتداء الكمامة، وفرض غرامة فورية على المخالفين.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه ابتداء من اليوم، سيتم تطبيق غرامة عدم الالتزام بارتداء الكمامة فى كل أماكن التجمعات ومواقف السرفيس والسيارات وداخل مواصلات النقل العام والأسواق، مشددا على الالتزام بارتداء الكمامات فى المبانى الحكومية.

وأضاف المحافظ، وفق بيان اليوم، أن هناك حملات لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وعلى رأسها ارتداء الكمامة، وسيتم تطبيق غرامة فورية 50 جنيها لأى مواطن لا يلتزم بارتداء الكمامة.

وأكد المحافظ، أن الهدف ليس تغريم المواطنين، ولكن سعياً من قبل الدولة للحفاظ على سلامة الجميع، وعدم الإضرار بهم بالتزام ارتداء الكمامة، للحد من انتشار الفيروس فى ظل الموجة الثانية التى يعانى منها العالم كله، داعيا المواطنين إلى ارتداء الكمامة، حفاظا على صحتهم وصحة أسرهم، وكل المجاورين لهم فى العمل ووسائل المواصلات وأى مكان متواجدين به.

وأوضح اللواء جمال نور الدين، أنه شدد على كل المصالح الحكومية على مستوى مراكز المحافظة بالالتزام بقرارات مجلس الوزراء، والحفاظ على التباعد، ومنع التجمعات وارتداء الكمامات، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، لافتا إلى أنه فى حالة امتناع غير الملتزم بسداد الغرامة سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.