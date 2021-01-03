إلغاء قيد 7 خطباء بالسعودية تجاهلوا التحذير من جماعة الإخوان الإرهابية

كتب مصطفى عنبر

كشفت صحيفة "عكاظ" السعودية، عن صدور قرار بإلغاء قيد 7 خطباء فى منطقة الباحة، إثر إغفالهم توجيه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتحذير من الجماعات ذات البيعة والتنظيم، وفى مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، أن القرار شمل خطباء تغيّبوا عن خطبة الجمعة دون سبب أو اعتذار رسمى سابق للتوجيه بالتحذير من ذلك.

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ قد كشف أخيرًا أن طى قيد بعض الأئمة والخطباء فى بعض جوامع المملكة، جاء نتيجة عدم التزامهم بتنفيذ توجيهات الوزارة بنشر بيان هيئة كبار العلماء، وإيضاح خطورة جماعة «الإخوان» الإرهابية، مؤكدًا أن إلغاء القيد لا يعنى أنهم ينتمون لهذه الجماعة أو أنهم متشبعون بفكرهم ومؤيدون لهم، وإنما القرار كان إجراء نظاميًا بحق من لم ينفذ التوجيهات، أو تباطأ فى تنفيذها.