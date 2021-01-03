وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 3391 حالة على مستوى البلاد بعد تسجيل 7 حالات أمس السبت، بينما كشفت وجود 729 حالة خطرة و179 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي .

وفي السياق ذاته، صرح وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين بأن بلاده أكملت أسبوعها الثاني من حملة التطعيم بتلقيح مليون و90 ألف شخص.