إجراء 150 درسا دينيا وتوعويا عن بعد بالمسجد الحرام خلال جائحة كورونا.. صور

كتب محمد شعلان

تنفذ الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية دوراً حيوياً في عقد الدروس العلمية والمحاضرات لطلاب العلم وبمشاركة نخبة من مدرسي المسجد الحرام بالإضافة إلى جانب التوعية والإرشاد للزوار والمعتمرين وذلك في ظل جائحة كورونا، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السعودية للحفاظ على الصحة العامة للوافدين على المسجد الحرام.



دروس الحرم عن بعد



اجراءات لقاءات من الحرم

وأكد الشيخ ماجد السعيدي، مدير الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام، أن الإدارة العامة قامت بتنسيق المحاضرات والدروس العلمية خلال هذا العام بما يقارب 150 درساً ومحاضرة، حيث استفاد طلاب العلم والمهتمين بدروس المسجد الحرام عبر منصة منارة الحرمين، وفق موقع الرئاسة العامة لشئون الحرمين.

جانب من الدروس

وكشف الشيخ ماجد المسعودي، أن العملية التعليمية تتم عبر تنسيق المحاضرات والدروس لمدرسى المسجد الحرام عن طريق التواصل معهم عبر وسائل التواصل الحديثة لعمل الترتيبات واختيار أوقات المحاضرات والدروس فى الأوقات المناسبة لبث الدروس، وعدد المدرسين الذين يتم معهم التنسيق لإلقاء الدروس والمحاضرات عن بعد 15 مدرساً.

وأشار الشيخ ماجد السعيدي، مدير الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام، إلى توجد دروس أسبوعية تبث بث مباشر مرئي، عن بعد من داخل المسجد الحرام لأعضاء هيئة كبار العلماء ومدرسى المسجد الحرام.

وكانت قد أظهرت نتائج دراستين بهدف حساب مدة العمرة ومدى وعى المعتمرين والمصلين تجاه الإجراءات الاحترازية، وقياس رضا المعتمرين والمصلين تجاه أهم الخدمات المقدمة من شؤون الحرمين الشريفين، وأجريت مع المصلين والمعتمرين فى رحاب المسجد الحرام، وفق الأداة المستخدمة، مدى الرضا عن توفر المعقمات، ومدى الرضا عن نظافة وتعقيم المصليات داخل المسجد الحرام والمصليات خلف المقام ونظافة وتعقيم دورات المياه.

دروس عن بعد

وأجرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي دراستين ميدانيتين وقياس رضا ضيف الرحمن لمراحل السماح بأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام لعام (1442هــ)، خلال جائحة كورونا، التي هدفت إلى حساب الوقت الزمني لأداء سنة العمرة، ومعرفة مدى وعي المعتمرين والمصلين تجاه الإجراءات الاحترازية وقياس رضا المعتمرين والمصلين تجاه أهم الخدمات المقدمة، واستخدمت من خلالها منهج المسح الإحصائي وأداة الاستبانة على عينة عشوائية قوامها (3275) مفردة.