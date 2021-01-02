هدوء ما قبل العاصفة.. إندبندنت: بريطانيا تتجنب فوضى الحدود أول أيام "بريكست"

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن اليوم الذي غادرت فيه بريطانيا الاتحاد الأوروبي ، عم الهدوء على ميناء دوفر الحدودى.

وأوضحت الصحيفة أنه بصرف النظر عن السيارة التي تمر من حين لآخر، ظل ميناء البلدة شاغرا. كانت العبارات تنجرف بلا صوت عبر البحر المتلألئ وفي الضباب الذي غطى القارة. حتى الرياح التي كثيرا ما تضرب الساحل بدت وكأنها تراجعت احتراما لرمزية كل ذلك.

مع تمزيق الاتفاقات القديمة التي دامت عقودًا واستبدالها بصفقة تجارية تم الاتفاق عليها قبل أيام فقط ، كان المشهد بعيدًا عن الفوضى التي توقعها البعض في الأشهر السابقة - أو حتى الاضطراب الذي حدث قبل أسبوع.

وقالت الصحيفة إنه دوفر مع تاريخها الذي يعود إلى أكثر من 4000 عام ، هو أكثر ميناء عبّارة للركاب ازدحامًا في العالم.

ووجدت المدينة نفسها على خط المواجهة مرة أخرى في نقاش خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. لم تكن من بين أكبر الدوائر الانتخابية المنادية بالخروج - على الرغم من أن 62 في المائة صوتوا للخروج من الاتحاد الأوروبي - ولكن باعتبارها طريقًا رئيسيًا للشحن ، ورمزًا قويًا للأمة وحدودها ، فقد ظلت نقطة مهمة طوال المحدثات.

وأوضحت الصحيفة أنه في ظهيرة يوم 1 يناير المشرق ، كانت الطرق في الغالب مشاة الكلاب ومراقبو الطيور الذين يستمتعون بهدوء يوم كان من الممكن أن يستضيف فوضى غير مسبوقة.

قال مايكل هاتشيسون ، الذي انضم إلى صديقته روز نيوينجتون في نزهة على طول المنحدرات ، "إنه أمر جميل إلى حد ما لأنه عادة ما يكون هناك الكثير من الضوضاء القادمة من هناك" وتضيف: "خاصة مع كل الشاحنات خلال الأسبوع الماضي أو نحو ذلك" ، في إشارة إلى الاضطراب الذي حدث في كينت بسبب إغلاق المسؤولين الفرنسيين للحدود بسبب متغير فيروس كوفيد ، "لقد كان الأمر مروعًا". كلاهما في الستينيات من العمر ، صوتا للبقاء ، لكنهما كانا سعداء بإبرام صفقة. على الرغم من البراجماتية ، إلا أنهم لم يقتنعوا بهدوء النهار. قالت نيوينجتون: "إنه هدوء قبل العاصفة".