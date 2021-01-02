نقل 4164 طن من المخلفات فى الأسبوع الأول لعمل أسطول نقل المخلفات بالغربية

الغربية مصطفى عادل

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أنه تم نقل 4164 طن من المخلفات بنطاق المحافظة خلال الأسبوع الأول من عمل أسطول نقل المخلفات، حيث تم نقل 560 طن قمامة من مركز ومدينة طنطا يوم الأحد، 503 طن قمامة من مركزي كفر الزيات و زفتى يوم الاثنين، 446 طن قمامة من مركزي قطور وسمنود يوم الثلاثاء، 334 طن قمامة من مركز المحلة الكبرى يوم الأربعاء، 321 طن قمامة من مركزي بسيون والسنطة يوم الخميس بالإضافة إلى رفع تراكمات تاريخية تصل إلى 2000 طن قمامة من مركز طنطا وحى ثان طنطا يوم الجمعة.

وأوضح المحافظ، أن هذا الأسطول يتكون من" 30 سيارة قلَّاب سعة 20 طن، 10سيارات قلَّاب سعة 40 طن و8 سيارات مكبس سعة 40 طن "، وتم وضع جدول زمني بحيث يستخدم كل مركز ومدينة هذا الأسطول مرة واحدة أسبوعياً من خلال ورديتين، بالإضافة إلى تجميع المخلفات من مصنع دفرة مرتين أسبوعياً من خلال ورديتين وكذا مصنع المحلة.

وأكد رحمي، أن هذا الأسطول سيوفر ما لا يقل عن 6 ملايين جنيه سنوياً في استهلاك السولار وسيؤدى إلى زيادة العمر الافتراضي للمعدات بالإضافة إلى تقليل التراكمات في النقاط الوسيطة وبمصنعي التدوير في المحلة ودفرة.