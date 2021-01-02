نائبة بايدن تشكر العاملين بالخطوط الأمامية: نحن أفضل حالا بسبب هؤلاء الأبطال

كتب محمد سعودي

وجهت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الشكر العاملين والممرضات فى الخطوط الأمامية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كما نصحت الأمريكيين بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من "كوفيد 19".



نائبة بايدن عبر انستجرام

وقالت كامالا هاريس عبر حسابها الشخصى على إنستجرام: "شكرا عمال الخط الأمامى، لإنهاء العام الماضى، اتصلت ببعض ممرضاتنا فى الخطوط الأمامية لنشكرهم على كل ما فعلوه من أجل بلدنا.. نحن فى أفضل حال كل يوم بسبب هؤلاء الأبطال".

نائبة الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن نصحت الأمريكيين أيضا قائلة: "قم بدورك لحماية جيرانك فى هذا العام الجديد - ارتدِ قناعًا واستمر فى غسل يديك ومارس التباعد الاجتماعي. أمامنا أيام أفضل، لكن الأمر سيتطلب منا جميعًا أن نتقدم".

وأكدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، فى وقت سابق، توزيع إدارة بايدن لقاحات كورونا بشكل عادل فور توليهم المنصب فى يناير القادم، وغردت كامالا هاريس على حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: "بمجرد تولينا المنصب، سنضمن توزيع لقاحات COVID-19 بشكل عادل ومجانى".

ووجهت كامالا هاريس، رسالة إلى مواطنى الولايات المتحدة حيال توزيع اللقاحات، قائلة، "لا يهم لون بشرتك أو المكان الذى تعيش فيه.. إذا كنت تريد لقاحا، فستتمكن من الحصول عليه"، كما غردت قائلة، "الحصول على لقاح كوفيد 19 سينقذ حياتكم.. لدى ثقة مطلقة فى علمائنا".