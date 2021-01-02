مياه المنوفية تعقد اجتماعا لبحث سبل معوقات المشروعات القومية بالمحافظة

المنوفية - محمد فتحى

عقد الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، اجتماعاً لبحث الوضع الراهن لمشروعات المياه والصرف الصحي التى تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة بحضور الدكتور أحمد سعد المكتب الفني لوزير الإسكان والمهندس رشدي عمر رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ومسئولي الشركات المنفذة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية.

وتناول الاجتماع خطط التنفيذ والمواعيد المقررة وكذلك مناقشة أهم المعوقات التي قد تؤثر على تنفيذ هذه المشروعات والعمل على ايجاد آليات لتذليل وتلافي هذه المعوقات من أجل الاستفادة من الاستثمارات التي تقوم الدولة بضخها في البنية التحتية وتحقيق النفع للمواطن المنوفي.