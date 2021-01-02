محافظ الشرقية: تنفيذ مشروعات الطرق والنقل بتكلفة 381 مليون و145 ألف جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أن المحافظة تولى إهتماماً كبيراً برفع كفاءة البنية التحتية والارتقاء بقطاع الطرق ، والذى يُعد شرياناً من شرايين التنمية الاقتصادية باعتباره أحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة وتنشيط حركة التجارة الداخلية ، مطالباً الشركات المنفذة بالإسراع فى التنفيذ والإنتهاء من أعمال الرصف وفق الخطة الموضوعة والجدول الزمنى المقرر مع الإلتزام بمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة للوصول إلى بنية تحتيه سليمة لتقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

وأشاد محافظ الشرقية بمجهودات مديرية الطرق والنقل فى تطوير الطرق الداخلية بنطاق المحافظة ، والتى من شأنها تخفيف الضغط على الطرق الداخلية وتنشيط حركة التجارة والمساهمة فى تحقيق أعلى معدلات الراحة والأمان لسائقى السيارات ، وكذلك سرعة وسهولة نقل الحاصلات الزراعية والبضائع من أماكن الإنتاج الى أماكن التوزيع لزيادة الناتج المحلى وتلبية احتياجات المواطنين .

مشيراً إلى أنه جارى تنفيذ عدد 35 مشروع بقطاع الطرق والكبارى بطول 174.6 كم وبتكلفة مليار و706 مليون جنيه ، بمختلف المراكز ‏والمدن والأحياء بنطاق المحافظة.

ومن جانبه استعرض المهندس أحمد فوزى مدير مديرية الطرق والنقل المشروعات التى تم الانتهاء منها خلال عام 2020 ، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من 36 مشروع بتكلفة 381 مليون و145 ألف جنيه بمختلف مراكز ومدن المحافظة كالاتي:

عملية إستكمال طريق 5 خفرع القصبى غرب / قرية الشهيد بمركز ومدينة الحسينية بطول 5 كم وبتكلفة 21 مليون جنيه.

رصف طريق الزقازيق / ميت ابو عربى وطريق الزقازيق /الغار / بحر ابو الاخضر وطريق الغار / العصلوجى بأطوال 11.5 كم وبتكلفة 18 مليون و500 ألف جنيه

رصف طريق هرية القديم (المرحلة الأولي) بطول 4.5 كم وبتكلفة 7 مليون و300 ألف جنيه

تطوير ميدان الزراعة بمدينة الزقازيق بتكلفة 3 مليون و300 ألف جنيه ، رصف كوبرى كفر عبد العزيز والمداخل السطحية بمدينة الزقازيق بطول 5 كم وبتكلفة 2 مليون و300 ألف جنيه، رصف طريق الاخيوة / سماكين الشرق / أبو سعفان بمركز ومدينة الحسينية بطول 5 كم وبتكلفة 21 مليون و600 ألف جنيه ، رصف طريق بلبيس/ ميت جابر (القطاع الأول) بطول 13 كم وبتكلفة 57 مليون و200 ألف جنيه ، رصف طريق بلبيس/ ميت جابر (القطاع الثاني) بطول 13 كم وبتكلفة 43 مليون و300 ألف جنيه ، رصف وازدواج طريق السعدية / العزازى بمركز ومديمة أبو حماد بطول 4.5 كم وبتكلفة 30 مليون جنيه ، رصف طريق أبو شلبى / مفارق أبو نصار بطول 12 كم وبتكلفة 23 مليون و600 ألف جنيه ، إستكمال رصف طريق قصاصين الأزهار / أبو طاحون / الفرايحة بمركز ومدينة أولاد صقر بطول 6 كم وبتكلفة 23 مليون و500 ألف جنيه.

رصف طريق 39 منيا القمح /مشتول بطول 2 كم وبتكلفة 4 مليون و 397 ألف جنيه.

رصف طريق جسر ترعة الغزالى / بنى صريد/أم عجرم بنطاق مركزى فاقوس والحسينية بطول 1.5 كم وبتكلفة 3 مليون و850 ألف جنيه.

تغطية طريق العشة من أبو حسين حتى شارع الشهيد الطيار بمدينة الزقازيق بطول .2 كم وبتكلفة 6 مليون و979 ألف جنيه.

رصف شارع الدروس بفاقوس بطول 2.5 كم وبتكلفة 4 مليون و240 ألف جنيه.

تطوير منطقة جامعة الزقازيق بطول 2 كم وبتكلفة 4 مليون و840 ألف جنيه.

أعمال رصف أعلى واسف كوبرى شريدة بمدينة الزقازيق بطول 6 كم وبتكلفة 13 مليون و867 ألف جنيه.

رصف كورنيش مدينة ههيا ببلاط الإنترلوك بطول 500 متر وبتكلفة 460 ألف جنيه

إستكمال رصف طريق 39 منيا القمح /مشتول السوق بطول 1 كم وبتكلفة 2 مليون جنيه.

رصف طريق البرادعية بمركز ومدينة الحسينية بطول 1.2 كم وبتكلفة مليون و800 ألف جنيه.

رصف طريق مصطفى كامل بمركز ومدينة أبو كبير بطول 2 كم وبتكلفة 9 مليون و944 ألف جنيه.

رصف طريق أولاد صقر / صان الحجر بطول 2 كم وبتكلفة 7 مليون و694 ألف جنيه

إستكمال طريق النقطة الثابتة / ميت أبو على بنطاق مركزى ديرب نجم والزقازيق بطول 1كم وبتكلفة 3 مليون و726 ألف جنيه.

حماية الجسور بدائرة المحافظة بتكلفة 3 مليون و663ألف جنيه.

رصف شارع عمر شاهين / موقف المنصورة بمدينة الزقازيق بطول 2 كم وبتكلفة 6 مليون و162 ألف جنيه

رصف مدخل مدينة أبو حماد بطول 2.5 كم وبتكلفة 11 مليون و536 ألف جنيه

رصف جسر مصرف رمسيس / ترعة السلام القطاعين الأول والثانى بمركز ومدينة الحسينية بطول 23 كم وبتكلفة 18 مليون و750 ألف جنيه.

رصف طريق طحلة بردين بطول 2 كم وبتكلفة 3 مليون و224 ألف جنيه

تغطية 100 متر من خليج غانم بمركز ومدينة منيا القمح بتكلفة 450 ألف جنيه

رصف شارع التجنيد وإستكمال شارع عمر شاهين وشارع المستشفى العسكرى وخلف الاستاد وشارع مديرية الامن بمدينة الزقازيق بإجمالى أطوال 3 كم وبتكلفة 6 مليون و158 ألف جنيه.

تغطية خليج الرملية بمدينة الزقازيق بطول 850 متر وبتكلفة 3 مليون و990 ألف جنيه

ترميم وصيانة لعدد من شوارع مدينة الزقازيق بتكلفة مليون و990 ألف جنيه

إستكمال شارع مدارس الشريف بمدينة الزقازيق بطول 900 متر وبتكلفة مليون و 500 ألف جنيه .

إستكمال رصف طريق يعبيس بمدينة الزقازيق بطول 650 متر وبتكلفة مليون و450 ألف جنيه.

تطوير ورصف مدخل مدينة بلبيس ببلاط الإنترلوك بطول 500 متر وبتكلفة مليون و955 ألف جنيه.

رصف شارع أبو نضارة بمدينة الزقازيق بطول 500 متر وبتكلفة مليون و900 ألف جنيه.