اليوم السابع
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فرنسا تغرم 1200 شخص خالفوا قواعد حظر التجوال فى ظل "كورونا"

السبت، 02 يناير 2021 06:07 م
فرنسا تغرم 1200 شخص خالفوا قواعد حظر التجوال فى ظل "كورونا" جيرالد دارمانين وزير الداخلية الفرنسى
لندن /أ ش أ/

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أعلن وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانين، اليوم السبت، أن السلطات فتحت تحقيقا قضائيا لتحديد هوية ومقاضاة منظمى حفل سرى حضره نحو 2500 شخص فى غرب البلاد، فى انتهاك واضح لحظر التجول الذى فرضته السلطات الفرنسية للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وقال دارمانين -حسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية- إنه بعد مضى 36 ساعة من بداية الحفل غير الشرعى استطاعت الشرطة الفرنسية إنهائه دون أى عنف.

وأضاف أن أكثر من 1200 شخص تعرضوا لغرامة مالية لعدم احترام قواعد حظر التجول الإجبارى ولعدم ارتداء قناع طبى للوجه وكذلك المشاركة فى تجمع غير قانوني.

وذكرت الصحيفة أن العشرات اجتمعوا فى حظيرة للطائرات بمنطقة ليرون الفرنسية ليل الخميس الماضى للاحتفال برأس العام الجديد.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين فرنسيين أن بعض رواد الحفل هاجموا الشرطة خلال الليلة الأولى، حيث قذفوا سيارة الشرطة بوابل من الزجاجات والحجارة ما أسفر عن جرح عدد من الضباط.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة اعتقلت 5 أشخاص فقط، وصادرت عددا من أدوات الإضاءة والصوت.

 


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