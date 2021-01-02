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سى إن إن: البحرية الإيرانية ترفع مستويات التأهب فى الخليج

السبت، 02 يناير 2021 09:51 ص
سى إن إن: البحرية الإيرانية ترفع مستويات التأهب فى الخليج البحرية الإيرانية
كتب محمد جمال

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نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مسؤول أمريكى قوله إن القوات البحرية الإيرانية رفعت جهوزيتها خلال اليومين المنصرمين في الخليج، مشيرا إلى أن طبيعة هذه التحركات غير  واضحة، وقال المسؤول الأمريكى المطلع على أحدث المعلومات الاستخباراتية، والذي لم تذكر الشبكة اسمه، إن القوات الإيرانية رفعت مستويات استعدادها خلال الـ 48 ساعة الماضية، مشيرا إلى أنه ليس من الواضح ما إذا كانت تحركات الإيرانيين "دفاعية" لأنهم يتوقعون هجوما أمريكيا محتملا، أو أنها إشارات إلى أن الإيرانيين يستعدون لعمليات في الخليج ضد الولايات المتحدة الأمريكية.

ولفت المسؤول إلى أن أحد المؤشرات الرئيسية لذلك هو أن عددا من السفن العسكرية الإيرانية لم تعد في الميناء ولكنها في البحر، ووفق ما ذكرت شبكة "سي إن إن"، فإن "المسؤول رفض الإدلاء بتفاصيل محددة بشأن التحركات الإيرانية بسبب حساسية الموقف، لذلك لا يعرف علنا مدى اتساع الاستعداد المتزايد، أو النوايا الإيرانية".

وتأتي التحركات الإيرانية مع تصاعد التراشق الكلامى بين الولايات المتحدة وطهران، وإصدار العديد من المسؤولين الإيرانيين تصريحات تهديد بالانتقام من اغتيال واشنطن قائد فيلق القدس قاسم سليمانى قبل عام.

وتمتلك الولايات المتحدة حاليا عدة سفن حربية في الخليج العربي قادرة على إطلاق صواريخ توماهوك، وهناك 40 إلى 50 ألف عسكري أمريكي منتشرون في جميع أنحاء المنطقة، لكن العديد منهم ليسوا في أدوار قتالية مباشرة، وفق "سي إن إن".

وكان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي كريستوفر ميللر، أعلن أن واشنطن قررت سحب حاملة الطائرات USS Nimitz التابعة للبحرية الوحيدة العاملة في الشرق الأوسط إلى البلاد.


إيران

أمريكا

الولايات المتحدة

طهران

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