رئيس مياه القناة: القضاء على مشكلة ضعف مياه الشرب بعد تشغيل محطة المستقبل

الإسماعيلية - صبرى غانم

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أنه تم القضاء تماما على مشكلة ضعف مياه الشرب فى عدة قرى منها " الواصفية، وأبوصوير البلد، والمنايف، ومنطقة أبوخروع، والكرايم، وأباظه، وحمود موسي، ومنشية مبارك 1، و2" ، بالإضافة إلى مجمع قوات الأمن، والمجمع التعليمي ، والمنطقة الصناعية ، ومنطقة الاستثمار، ومنطقة الورش، والقرى الواقعة على طريق 36 الحربي ، وذلك بعد التشغيل التجريبى لمحطة المستقبل الكبرى والتى تعمل بطاقة إنتاجية 400 لتر/ ثانية بما يعادل 34 ألف مترا مكعبا يوميا .

وأضاف رئيس مياه القناة، قريبا سوف يتم القضاء تماما على ضعف المياه فى مدينة القصاصين، وعدة قرى ومناطقة تابعه لها منها المحسمة القديمة، والدواويس، والهيش، والنجع، وأبوالسيد، والوادى الأخضر، والسلام، والشروق، والدواويس، والشيخ غريب، والمشروع، ومنشية أبو ناجع، ومنشية خنيفر، وذلك بعد الانتهاء قريبا من عملية الإحلال والتجديد التى فى مراحلها الأخير لمجمع محطات القصاصين الذى يضم 6 محطات ليصل طاقتها التصميمية إلى 15000 متر مكعب يومياً ، بعد أن كانت قبل أعمال الإحلال والتجديد 8000 متر مكعب يومياً .

وأشار اللواء عصمت، إلى أن جولاته المفاجئة مستمرة على جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحى فى محافظات القناة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، مشيدًا بفرق الطوارئ من مهندسو ومشرفى وعمال الشركة، الذى تم تدريبهم الأول مرة على أعلى مستوى فى محافظات القناة على كيفية للتعامل الفور والسريع مع المواقف الطارئة التى قد تحدث من كسور مفاجئ لمواسير المياه وأمطار وسيول أو أى أزمات.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى فى ظل الزيادة المستمرة فى عدد السكان، لافتا على الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.