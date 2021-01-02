تنظيم حملات تعقيم وتطهير بالمصالح الحكومية وفض الأسواق العشوائية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

وجه اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، الجهاز التنفيذي، بضرورة تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والعمل علي تقديم منتج جيد وصحي ومطابق للمواصفات وضبط الأسعار، بالتزامن مع الموجة الثانية ولمكافحة جشع التجار خاصة مع قرارات مجلس الوزراء الأخيرة.

كما وجه محافظ الإسماعيلية بتكثيف الحملات لفض الأسواق والمواقف العشوائية.

ونفذت إدارة تموين القنطرة شرق بالإسماعيلية حملة تموينية، أسفرت عن تحرير 7 محاضر منها 4 محاضر للمخابز عدم مطابقة للمواصفات، كما تم تحرير 3 محاضر للمحلات لعدم الإعلان عن الأسعار.

من جانبه أكد اللواء عمر أدريس رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، علي توافر جميع السلع التموينية والدقيق وأسطوانات الغاز، وتابع رئيس المركز والمدينة حملات التطهير والتعقيم لجميع المصالح الحكومية، وأكد علي استمرارية الحملات بجميع الأماكن، في اطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا.