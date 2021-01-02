تغريم 57 سائقا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة الواقية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، عن إستمرار أعمال لجان المتابعة الميدانية المنتشرة بمداخل ومواقف مدينة الزقازيق والمشكلة بالتعاون مع إدارتى المرور والمواقف لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بمواقف سيارات الأجرة والوقوف على مدى إلتزام السائقين والركاب بإرتداء الكمامة الواقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظاً على صحتهم وسلامتهم .

مشيراً إلى أنه تم ضبط 57 سيارة مخالفة ما بين ميكروباص أجرة ورحلات وتاكسى عداد وسرفيس بمدينة الزقازيق، وتغريم سائقيها لعدم إلتزامهم بإرتداء الكمامة الواقية تنفيذاً للقرار الصادر فى هذا الشأن .

أكد المحافظ على مدير الإدارة العامة للمواقف بإلزام أصحاب السيارات بتعقيم سياراتهم وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من إرتداء السائق والركاب الكمامة الواقية ، وذلك حرصاً على صحة وسلامه المواطنين وتنفيذا للإجراءات الإحترازية والوقائية التى إتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات لمدير إدارة المرور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف والمتابعة الميدانية بالمحافظة بشن حملات مفاجئة على سائقى سيارات الأجرة والمواقف العمومية ، للتأكد من إلتزام السائقين والركاب إرتداء الكمامة الواقية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم .

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية، أشار عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام ، أنه بالإشتراك مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف تم تشكيل 5 مجموعات عمل لرصد السائقين المخالفين وغير الملتزمين بإرتداء الكمامه الواقيه بمواقف ومداخل مدينة الزقازيق ، وذلك "بميدانى الزراعة والتحرير وأمام مواقف (المنصورة - الأحرار- ميت غمر) "، أسفرت عن ضبط 57 سيارة مخالفة ، وتم تفعيل قرار المحافظ رقم 5770 لسنه 2020 بتحصيل غرامة لاتقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه من السائقين المخالفين.