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بلومبيرج: البنتاجون يؤجل الإنتاج التجارى لمقاتلة "إف-35" لأجل غير مسمى

السبت، 02 يناير 2021 10:35 ص
بلومبيرج: البنتاجون يؤجل الإنتاج التجارى لمقاتلة "إف-35" لأجل غير مسمى مقاتلة إف - 35
كتب محمد جمال

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قالت وكالة Bloomberg، إن البنتاجون قرر تأجيل الإنتاج التجاري الكبير للجيل الخامس من القاذفات المقاتلة من طراز "إف-35"، إلى أجل غير مسمى، ووفقا للوكالة، لم يوضح المسؤولون بعد، متى ستكون المقاتلة جاهزة للاختبارات القتالية، والتى تم تأجيلها عدة مرات منذ عام 2017، وكان من المقرر إجراء الاختبارات القتالية في ديسمبر 2020، وكان يجب اتخاذ القرار بشأن الإنتاج الكبير لهذه المقاتلات وفق برنامج قيمته 398 مليار دولار، في موعد لا يتجاوز مارس، بحسب " روسيا اليوم".

وأوضحت المتحدثة باسم نائبة وزير الدفاع الأمريكى جيسيكا ماكسويل، أن سبب الإلغاء كان مشاكل فنية وتأثير وباء كوفيد-19، وسيتم تحديد الموعد الجديد، بعد القيام بمراجعة فنية مستقلة.

في أكتوبر، ذكرت مجلة Popular Mechanics أن شركة Lockheed Martin اتفقت مع البنتاغون، على تأجيل إنتاج مقاتلة F-35 Lightning II، لأن الجيش الأمريكي يصر على اختبار التصميم النهائي للمقاتلة قبيل البدء بالإنتاج التجاري لها، ويؤكد الخبراء، أن تنفيذ الاختبارات في ظروف قريبة من الظروف الحقيقية، يتطلب الكثير من الوقت والمال.


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الدفاع الأمريكية

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