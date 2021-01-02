بلغاريا تسجل 274 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى يرتفع إلى 5ر202 ألف حالة

صوفيا /أ ش أ/

أعلنت السلطات الصحية فى بلغاريا، اليوم السبت، تسجيل 274 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من أصل 2447 فحصا، ليرتفع بذلك إجمالى المصابين فى البلاد إلى 202 ألف و540 حالة.

وأفادت بيانات بوابة المعلومات الموحدة وفق ما نقلته وكالة أنباء صوفيا، البلغارية- بأن البلاد سجلت فى الفترة نفسها 28 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي، ليصل الإجمالى التراكمى للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 7 آلاف و604.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة فى بلغاريا حاليا 74 ألفا و593 حالة، من بينهم 4747 يحتاجون إلى تلقى العلاج بالمستشفيات و462 شخصا فى حالة حرجة بوحدات العناية المركزة.

وأضافت الوزارة أن 812 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الفترة نفسها، ووصل إجمالى المتعافين إلى 120 ألفا و343 شخصا.